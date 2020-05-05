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06 апреля 2020

Отменена выставка Baselworld в 2021 году

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MCH Group, владелец и организатор выставки Baselworld, объявила об отмене ее проведения в 2021 году.
Выставка была запланирована с 28 января по 2 февраля 2021 года.
При этом сообщается, что экспонентам, которые оплатили участие, будет предоставлено возмещение расходов. 

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Фото: Baselworld


Полная информация об этом не приводится, но, по-видимому, более крупные компании получат возврат средств в меньшем объеме, нежели более мелкие, столкнувшиеся с наибольшими проблемами из-за нынешнего кризиса в результате пандемии COVID-19, сообщает professionaljeweller.com.
«Я приветствую конструктивное отношение представителей MCH Group, которое позволило нам найти сбалансированное решение», - прокомментировал Хьюберт Ж. дю Плесси (Hubert J. du Plessix) , президент Швейцарского комитета экспонентов и директор Rolex.
Он поблагодарил Patek Philippe, Rolex, Tudor, Chanel, Chopard, Hublot, Zenith и Tag Heuer, «которые в духе солидарности с сектором в целом согласились на меньший возврат средств, чтобы другие экспоненты могли воспользоваться лучшими условиями».
Пока нет никаких новостей относительно того, будет ли Baselworld проводится после 2021 года, но поскольку неопределенность в отношении финансовых последствий отмены шоу была устранена, организаторы  рассматривает варианты.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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