Отменена выставка Baselworld в 2021 году

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Фото: Baselworld







Полная информация об этом не приводится, но, по-видимому, более крупные компании получат возврат средств в меньшем объеме, нежели более мелкие, столкнувшиеся с наибольшими проблемами из-за нынешнего кризиса в результате пандемии COVID-19, сообщает professionaljeweller.com.

«Я приветствую конструктивное отношение представителей MCH Group, которое позволило нам найти сбалансированное решение», - прокомментировал Хьюберт Ж. дю Плесси (Hubert J. du Plessix) , президент Швейцарского комитета экспонентов и директор Rolex.

Он поблагодарил Patek Philippe, Rolex, Tudor, Chanel, Chopard, Hublot, Zenith и Tag Heuer, «которые в духе солидарности с сектором в целом согласились на меньший возврат средств, чтобы другие экспоненты могли воспользоваться лучшими условиями».

Пока нет никаких новостей относительно того, будет ли Baselworld проводится после 2021 года, но поскольку неопределенность в отношении финансовых последствий отмены шоу была устранена, организаторы рассматривает варианты.



Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

MCH Group, владелец и организатор выставки Baselworld, объявила об отмене ее проведения в 2021 году.Выставка была запланирована с 28 января по 2 февраля 2021 года.При этом сообщается, что экспонентам, которые оплатили участие, будет предоставлено возмещение расходов.