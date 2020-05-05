De Beers допускает возможность отсрочки покупки 100% товаров своими клиентами

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«Большинство сайтхолдеров собираются отложить покупку всех своих товаров, - привело агенство Rapaport заявление неназванного клиента De Beers в Индии. - Никому в мире не разрешено путешествовать прямо сейчас, поэтому только местные компании в Ботсване смогут приобрести товары».Кроме того, как сообщается, De Beers также разрешит сайтхолдерам перепродавать до 30% приобретенных камней обратно горнодобывающей компании, тогда когда обычно она разрешает возвращать только 10% алмазов.«Но это не актуально. Никто не будет возвращать товар», - сообщил неназванный отраслевой источник.Пока не ясно, отменит ли De Beers свой четвертый сайт или нет, поскольку компания не предоставила никакой информации поэтому поводу.Ранее сообщалось, что De Beers уже отменила свой третий сайт в этом году из-за ограничений на перемещение людей и перевоз продуктов в Ботсване, Южной Африке и Индии.