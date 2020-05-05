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06 апреля 2020

De Beers допускает возможность отсрочки покупки 100% товаров своими клиентами

Сегодня
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De Beers позволила сайтхолдерам отложить покупку 100% товаров на своем четвертом сайте на конец года, сообщают средства массовой информации.
Четвертый сайт был запланирован на 4-8 мая.
Локдауны из-за Covid-19 и ограничения на международные поездки привели к снижению спроса на необработанные камни. 

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Фото: De Beers


«Большинство сайтхолдеров собираются отложить покупку всех своих товаров, - привело агенство Rapaport заявление неназванного клиента De Beers в Индии. - Никому в мире не разрешено путешествовать прямо сейчас, поэтому только местные компании в Ботсване смогут приобрести товары».
Кроме того, как сообщается, De Beers также разрешит сайтхолдерам перепродавать до 30% приобретенных камней обратно горнодобывающей компании, тогда когда обычно она разрешает возвращать только 10% алмазов.
«Но это не актуально. Никто не будет возвращать товар», - сообщил неназванный отраслевой источник.
Пока не ясно, отменит ли De Beers свой четвертый сайт или нет, поскольку компания не предоставила никакой информации поэтому поводу.
Ранее сообщалось, что De Beers уже отменила свой третий сайт в этом году из-за ограничений на перемещение людей и перевоз продуктов в Ботсване, Южной Африке и Индии.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

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