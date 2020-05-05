Эксклюзив

Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора

В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...

05 мая 2020

TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...

27 апреля 2020

Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае

Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство...

20 апреля 2020

Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

13 апреля 2020

Инновации и автоматизация могут преодолеть любые проблемы

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей работы в STPL проявил себя как новатор и технократ. В своей компании Рахул управляет развитием бизнеса, исследованиями и разработками...

06 апреля 2020

Запас бриллиантов в Сурате составляет более $2 млрд

Сегодня
Новости

Из Сурата возобновился экспорт запасов бриллиантов на сумму около $90 млн. Однако этот показатель является незначительным по сравнению с запасами бриллиантов, которые составляют более $2 млрд, что является тяжелым бременем для центра огранки. Тем не менее алмазная промышленность в Сурате вздохнула с облегчением от возобновления экспортных поставок даже в небольшом количестве. Причина в том, что подразделения по обработке алмазов и трейдеры, которые импортируют алмазы, также сталкиваются с проблемами оплаты из-за снижения стоимости рупии. Несмотря на то что экспорт в Гонконг, который является основным рынком сбыта бриллиантов для Индии, возобновился, отрасль в настоящее время оценивается в $2,3 млрд.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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