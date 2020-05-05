Запас бриллиантов в Сурате составляет более $2 млрд

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Из Сурата возобновился экспорт запасов бриллиантов на сумму около $90 млн. Однако этот показатель является незначительным по сравнению с запасами бриллиантов, которые составляют более $2 млрд, что является тяжелым бременем для центра огранки. Тем не менее алмазная промышленность в Сурате вздохнула с облегчением от возобновления экспортных поставок даже в небольшом количестве. Причина в том, что подразделения по обработке алмазов и трейдеры, которые импортируют алмазы, также сталкиваются с проблемами оплаты из-за снижения стоимости рупии. Несмотря на то что экспорт в Гонконг, который является основным рынком сбыта бриллиантов для Индии, возобновился, отрасль в настоящее время оценивается в $2,3 млрд.