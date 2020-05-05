Экспортеры ювелирных изделий в Мумбае ждут получения разрешения на возобновление производства и торговли

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Несмотря на то что экспортеры ювелирных изделий в Мумбае хотели бы начать операции как можно скорее, карантинные меры и риск распространения коронавируса в штате Махараштра не позволяют им возобновить работу. Экспортеры ювелирных изделий недавно призвали правительство Индии предоставить им разрешение на открытие заводов в специальной экономической зоне «Сантакрус» (Santacruz Electronics Export Processing Zone, SEEPZ) и начало операций на Индийской алмазной бирже (Bharat Diamond Bourse, BDB) в Мумбае. Министерство внутренних дел Индии в своих пересмотренных руководящих принципах по внедрению локдауна в течение трех недель, начиная с 4 мая, разрешило частным компаниям начать работу, задействуя только 33% работников. Они смогут возобновить операции при условии, что работники будут держать социальную дистанцию, а фабрики, заводы и оборудование будут дезинфицироваться. Производители и продавцы драгоценных камней и ювелирных изделий в Мумбае в настоящее время ожидают разрешения властей на возобновление своего бизнеса. Согласно предварительным оценкам, около 30% товаров от годового экспорта Индии все еще ждут своей очереди на отправку.