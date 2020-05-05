Бельгия вновь обретает свой блеск: возобновил работу крупнейший в мире алмазный хаб

Сегодня









Фото: Pixels (Pixabay)







Возвращение части брокеров, огранщиков и курьеров, которые обычно толпятся в хорошо охраняемом алмазном районе города, известном как «бриллиантовая миля», происходит в условиях, когда два крупнейших в мире аффинажных завода возобновляют деятельность после того, как Швейцария пошла на ослабление своих карантинных мер, сообщает Reuters.

Бельгия ввела ограничения 18 марта, чтобы остановить распространение нового коронавируса, жертвами которого стали 8016 человек и еще 50 509 были инфицированы, в результате чего работа большинства предприятий в стране была полностью остановлена.

По словам Мелиссы Смет (Melissa Smet), исполнительного директора профсоюза бельгийской алмазной промышленности, на «бриллиантовой миле» были закрыты около 600 торговых компаний и 90% предприятий по огранке алмазов, что вынудило большинство из 500 огранщиков обратиться за пособиями по безработице.

Поскольку алмазные шахты в других частях света остановили свою работу, а большая часть международных перевозок была приостановлена, поставки алмазов в Антверпен сократились до всего 26 партий в день.

По словам Карен Рентмистерс (Karen Rentmeesters), пресс-секретаря Антверпенского всемирного алмазного центра AWDC, до начала кризиса ежедневно осуществлялось в среднем 400-500 поставок алмазов и бриллиантов на общую сумму около $250 млн.

Согласно данным AWDC, антверпенский импорт бриллиантов в марте упал на 73,5% - с $ 1,5 млрд до $400 млн - по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Экспорт алмазов сократился на 51,3% - с $922 млн до $449 млн.



Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

Антверпен вновь обретает свой бриллиантовый блеск после решения властей Бельгии ослабить меры общенациональной двухмесячной изоляции в условиях пандемии COVID-19, которая практически остановила бизнес в крупнейшем мировом центре алмазной торговли.