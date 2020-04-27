De Beers приостанавливает прием заявок на новый контракт с сайтхолдерами

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«Мы… искали способы облегчить нагрузку на наших клиентов и дать им больше времени, чтобы сосредоточиться на поддержке своего основного бизнеса, - привело агентство Rapaport заявление исполнительного вице-президента De Beers по торговле алмазами Пола Роули (Paul Rowley). - В результате мы решили временно приостановить процесс подачи заявок на новый контракт на поставку камней».Новый контракт для сайтхолдеров, который должен начаться в январе 2021 года, вероятно, позволит De Beers разделить своих клиентов на три категории: производители, дилеры и розничные продавцы.Компания также предложит индивидуальный выбор товаров для каждой категории покупателей, а клиенты, в свою очередь, должны будут указать предпочитаемую программу поставок.



