Vast настроена оптимистично относительно долгожданного алмазного проекта в Зимбабве

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Vast Resources, которая в настоящее время ожидает завершения создания совместного предприятия между своей дочерней компанией Katanga Mining и Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) после ослабления ограничений, связанных с Covid-19, считает, что проект сыграет важную роль и внесет вклад в программу по восстановлению экономики страны после коронавирусной пандемии.Компания, зарегистрированная на Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), заявила, что продолжает действовать только в интересах Зимбабве и всего сообщества Чиадзва, а также в соответствии с инструкциями и указаниями соответствующих правительственных органов.«Компания по-прежнему уверена, что, несмотря на недавний карантин и другие задержки, возникшие в последние месяцы из-за вопросов, не связанных с отношениями между правительством Зимбабве и Vast Resources PLC, проект будет продолжен на благо всех заинтересованных сторон», - сказали в компании.Недавно компания Vast заявила, что привлекла 600 000 фунтов стерлингов до вычета расходов путем размещения 392,1 млн обыкновенных акций для поддержания своего оборотного капитала.Горнодобывающая компания рассчитывала на то, что сделка по Чиадзва должна была быть заключена в начале прошлого месяца, однако правительство Зимбабве объявило о введении 21-дневного карантина для борьбы с пандемией Covid-19. Карантин недавно был продлен еще на две недели.Katanga Mining - совместное предприятие между Vast и сообществом Чиадзва Chiadzwa Community Development Trust - будет сотрудничать с ZDC в разработке месторождения алмазов.Vast недавно пересмотрела соглашение с Botswana Diamonds, согласно которому та приобретет долю в 2,5% в денежных потоках, полученных от доли Vast в концессии Чиадзва. В свою очередь Botswana Diamonds обязуется предоставить техническую помощь по всем аспектам разведки, добычи, переработки и маркетинга произведенного алмазного сырья.