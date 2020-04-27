Особые экономические зоны Сурата и Джайпура и Индустриальный парк возобновляют производство

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Несколько подразделений по производству драгоценных камней и ювелирных изделий в Особых экономических зонах Сурата и Джайпура (Special Economic Zone, SEZ) и Индустриальном парке по содействию экспорту (Export Promotion Industrial Park, EPIP) возобновили ограниченное производство, соблюдая все меры предосторожности и другие предписанные нормы.С 27 апреля несколько компаний в Индустриальном парке Джайпура и Зоне I и II ОЭЗ начали производство и экспорт своих товаров. Это первая ОЭЗ, которая начала производство и экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии после начала локдауна из-за COVID-19.В ОЭЗ Сурата восемь подразделений также начали свою деятельность, и 29 апреля первые 10 партий камней уже были экспортированы из Суратской алмазной биржи (Hira Bourse, GHB), причем перевозка из Сурата в Мумбаи осуществлялась авиарейсом.Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewlelery Export Promotion Council, GJEPC) вместе с Ассоциацией производителей драгоценных камней и ювелирных изделий экспортной зоны SEEPZ (SEEPZ Gems & Jewellery Manufacturers Association) активно сотрудничает с соответствующими правительственными ведомствами, чтобы дать возможность подразделениям в Специальной экономической зоне в Мумбае начать операции и экспорт из специальной экономической зоны «Сантакрус» (Santacruz Electronic Export Processing Zone, SEEPZ) в соответствии с распоряжением правительства Махараштры.