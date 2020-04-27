COVID-19: De Beers выделила $200 тыс. для помощи женщинам из-за всплеска гендерного насилия

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De Beers пожертвовала 200 000 долларов четырем странам, где компания ведет деятельность, для помощи приютам для женщин и социальным организациям в реагировании на рост гендерного насилия в результате ситуации с COVID-19.Согласно заявлению компании, пожертвованная сумма будет поровну разделена между Ботсваной, Канадой, Намибией и Южной Африкой.De Beers уже выделила странам, где она ведет производство алмазов, более 5 миллионов долларов США в поддержку мер, принимаемых для сдерживания распространения COVID-19.«Поскольку мир сталкивается с беспрецедентными проблемами в сферах экономики и медицины, вызванными вирусом COVID-19, многие женщины и дети также подвергаются значительно более высокому риску гендерного насилия, имея ограниченные возможности доступа к службам помощи, а также ввиду того, что эти службы сильно перегружены, - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - De Beers уже давно поддерживает женщин и девочек в общинах, где работает компания, и сейчас многие нуждаются в этой поддержке больше, чем когда-либо…»Согласно официальным данным, случаи гендерного насилия в мире увеличились, в том числе в странах, в которых работает De Beers.Поскольку некоторые службы поддержки в настоящее время закрыты, а те, которые остаются открытыми, находятся под большим давлением от количества обращений, финансирование De Beers поможет поддержать способность женских приютов и организаций в местных общинах удовлетворять растущие потребности женского населения в этих службах даже после периода карантина.