Группа «Молодые диамантеры» создала свой вебсайт

Группа «Молодые диамантеры» (Young Diamantaires, YDs) Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) объявила о запуске своего вебсайта - www.ydts.org.
В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами мирового алмазного сообщества над созданием платформы, с помощью которой они могли бы безопасно и конструктивно выражать свои мысли, мнения и взгляды.
«Мы рады видеть, что молодые представители нашей отрасли активно участвуют в дискуссиях по важнейшим вопросам и изучают, как они могут использовать богатое наследие этой отрасли», - прокомментировал Йорам Дваш (Yoram Dvash), исполняющий обязанности президента WFDB.
«Мы собираем вместе людей, которые не имеют возможности встретиться. Мы вели дискуссии на темы, которые молодые диамантеры хотели бы обсудить, но не имели возможности сделать это. Как член-учредитель я чрезвычайно горжусь тем, чего мы достигли на сегодняшний день», - сказала, в свою очередь, Рэйчел Сахар (Rachel Sahar), представитель YDs по связям с общественностью.
«Этот сайт никогда не будет торговой платформой, но ресурсным центром для молодых диамантеров по всему миру, чтобы помочь им улучшать и развивать свой бизнес», - указали, со своей стороны, Харш Шах (Harsh Shah) и Крис Зуттли (Chris Zoettli), разработчики вебсайта YDs.
Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished