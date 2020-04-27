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06 апреля 2020

Lucapa возобновляет свои операции по добыче алмазов на руднике Луло

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Lucapa Diamond возобновила масштабную добычу на принадлежащем компании на 40% аллювиальном алмазном руднике Луло (Lulo) в Анголе.
Этим рудником компания владеет вместе с Endiama и Rosas & Petalas, которые приостановили свою деятельность и выполняют только основные операции на руднике в связи с объявлением чрезвычайного положения в Анголе с целью предотвращения распространения COVID-19.
Тем не менее новый президентский указ внес изменения и отменил некоторые ограничения, чтобы позволить основным отраслям задействовать 50% своих работников для продолжения своих операций. 

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        Фото: Lucapa Diamond


В Lucapa заявили, что работа на Луло возобновится с введением посменного режима в течение шестидневной недели. Деятельность на руднике будет проходить в соответствии с рекомендациями по охране здоровья, чтобы обеспечить безопасность всех сотрудников и подрядчиков. Первоначально завод Луло повысит производство до уровня, превышающего 50% от первоначальной мощности, что позволит компании вернуться к полной мощности переработки после полного снятия ограничений.
Кроме того, Lucapa заявила, что продолжит сотрудничать с правительством Лесото в отношении программы по обслуживанию рудника.
Согласно сообщению компании, она также продолжит рассмотрение сценариев возобновления добычи на алмазном руднике Мотаэ (Mothae).
«Параллельно с возобновлением работы Lucapa рассматривает решения по финансированию своих запасов камней для обеспечения защиты цен в текущих условиях спроса и продаж», - говорится в сообщении.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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