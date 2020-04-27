Не призывайте клиентов не совершать покупки алмазов - De Beers

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По мнению De Beers, покупателям не следует отказываться от приобретения алмазов, несмотря на тяжелые времена, которые переживает отрасль.«Мы добываем ценный и ограниченный товар из истощающегося ресурса, - отметил исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Мы будем продавать его только тогда, когда спрос восстановится до такого уровня, когда этот ресурс сможет создать устойчивую ценность для всех нас. Однако, так как мы не принуждаем наших клиентов к покупке наших товаров, мы твердо верим, что для любой части отрасли контрпродуктивно призывать их не покупать алмазы».Такое заявление компания сделала после недавнего сообщения Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) и других индийских торговых органов алмазного сектора этой азиатской страны о прекращении импорта алмазного сырья на 30 дней, начиная с середины мая.Кливер писал, что, хотя экономические последствия пандемии будут различными на основных потребительских рынках, обнадеживающие новости из Китая указывают на начало восстановления торговли.«Потребительский спрос начал восстанавливаться, по мере того как правительство начинает снимать ограничения. Люди начинают выходить в магазины, торговые центры и общаться с миром, - отметил он. - Пока слишком рано делать выводы, однако спрос на ювелирные изделия из-за отложенных свадеб, проведение которых теперь придется «сжать» в один сезон, а также самостоятельные покупки украшений в качестве награды для преодоления трудностей начинают показывать признаки выхода китайского алмазного рынка из многомесячной спячки».De Beers уже значительно сократила поток алмазов в нижнем течении алмазопровода, так как большая часть шахт приостановила производство для борьбы с распространением коронавируса и сейчас работает или готовится работать на гораздо более низких производственных мощностях, чем обычно.Компания также отменила свой третий сайт, предоставив сайтхолдерам 100% гибкость при отсрочке своих покупок.Кроме того, De Beers сократила свой план производства в этом году на семь миллионов каратов по сравнению со своим первоначальным планом.