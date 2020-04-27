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06 апреля 2020
Трубки «Айхал» и «Заря» компании АЛРОСА приостанавливают свою работу c 15 мая
«Горные работы будут приостановлены на руднике «Айхал» начиная с 15 мая и по 30 сентября 2020 года, на карьере «Заря» с 15 мая по 31 декабря 2020 года. Численность коллектива карьера «Заря» - 180 человек. Численность коллектива, обслуживающего рудник «Айхал», составляет 502 человека. При этом на руднике останется работать часть персонала, то есть не весь коллектив пойдёт в простой. Это нужно для поддержания всех систем рудника и проведения плановых работ в соответствии с мероприятиями по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды на период приостановки цеха», - сообщила АЛРОСА, отметив, что приостановка работ именно на этих двух кимберлитовых трубках связана с тем, что месторождения «Айхал» и «Заря» имеют меньшую маржинальность по причине низких характеристик алмазов по сравнению с другими месторождениями группы, в результате чего формируются низколиквидные остатки, наименее востребованные на рынке в текущей ситуации.
В результате простоя соответствующих цехов и обслуживающих их вспомогательных служб АЛРОСА намерена частично сократить персонал, перевести на работу в другие цеха или вывести в простой. При этом компания разрабатывает соответствующую программу мер социальной поддержки.
«Изменение планов добычи за 2020 год в связи с приостановкой работы на данных производственных объектах будет рассмотрено Наблюдательным советом компании в мае, - говорится в пресс-релизе АЛРОСА. - Восстановление работы на них предполагается по мере стабилизации ситуации на рынке. В 2019 году совокупная добыча на руднике «Айхал» и карьере «Заря» составила около 2,6 млн карат».
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург