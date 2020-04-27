ODC заработала $18,7 млн ​​на мартовском аукционе по продаже алмазов

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Полностью принадлежащая Botswana государственная алмазная компания Okavango Diamond Company (ODC) получила $18,7 млн от реализации 93 алмазных лотов, предложенных на мартовском спотовом аукционе.На аукционе в основном были представлены камни почти ювелирного качества и несколько цветных алмазов.Из 93 предложенных лотов только девять не были проданы.Согласно данным, опубликованным ODC, два белых драгоценных камня, каждый весом чуть более 572 каратов, были проданы по цене более 700 000 долларов США, а семь камней, в основном белые алмазы, были проданы более чем за 600 000 долларов США.Камень весом 572,13 карата был продан по цене $1 286 за карат, а алмаз массой 572,11 карата - за $1 294 за карат.Все лоты были выставлены на аукцион одновременно, и покупатели могли делать ставки на тот ассортимент и то количество товаров, которые им требовались.Участникам тендера предоставляется обратная связь с рынком в режиме реального времени, что позволяет им принимать обоснованные решения о проведении торгов.