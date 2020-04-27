Участники вебинара AWDC: рынок драгоценностей с бриллиантами восстановится к концу 2020 года

Сегодня

Пятьдесят один процент участников вебинара Антверпенского всемирного алмазного центра AWDC ожидают, что рынок ювелирных изделий с бриллиантами вернется к нормальному состоянию к концу 2020 года.Присутствовавшие обсудили с Эданом Голаном (Edahn Golan) текущую динамику алмазного рынка, необходимые шаги и перспективы.Опрос также продемонстрировал ожидания 28% респондентов, что ситуация на рынке улучшится к середине 2021 года.На вопрос, планируют ли они тратить на маркетинг больше или меньше средств, чем в прошлом, 60% участников ответили, что планируют потратить больше. Еще 38% намерены выделить на эти цели на 25% больше средств.Что касается ситуации с запасами в условиях падения цен на бриллианты, то 62% участников мероприятия ответили, что они планируют продавать меньшие объемы, чтобы обеспечить ликвидность. Тридцать восемь процентов готовы сохранять запасы в ожидании улучшения ситуации на рынке.