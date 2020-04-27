Эксклюзив
TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...
27 апреля 2020
Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае
Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство...
20 апреля 2020
Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
13 апреля 2020
Инновации и автоматизация могут преодолеть любые проблемы
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей работы в STPL проявил себя как новатор и технократ. В своей компании Рахул управляет развитием бизнеса, исследованиями и разработками...
06 апреля 2020
Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи
На вопросы отраслевого информационного агентства Rough & Polished отвечает Валентин Скурлов - почетный академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, профессор, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь...
30 марта 2020
Участники вебинара AWDC: рынок драгоценностей с бриллиантами восстановится к концу 2020 года
Присутствовавшие обсудили с Эданом Голаном (Edahn Golan) текущую динамику алмазного рынка, необходимые шаги и перспективы.
Опрос также продемонстрировал ожидания 28% респондентов, что ситуация на рынке улучшится к середине 2021 года.
На вопрос, планируют ли они тратить на маркетинг больше или меньше средств, чем в прошлом, 60% участников ответили, что планируют потратить больше. Еще 38% намерены выделить на эти цели на 25% больше средств.
Что касается ситуации с запасами в условиях падения цен на бриллианты, то 62% участников мероприятия ответили, что они планируют продавать меньшие объемы, чтобы обеспечить ликвидность. Тридцать восемь процентов готовы сохранять запасы в ожидании улучшения ситуации на рынке.
Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished