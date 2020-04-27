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30 марта 2020

Участники вебинара AWDC: рынок драгоценностей с бриллиантами восстановится к концу 2020 года

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awdc_logo.pngПятьдесят один процент участников вебинара Антверпенского всемирного алмазного центра AWDC ожидают, что рынок ювелирных изделий с бриллиантами вернется к нормальному состоянию к концу 2020 года.
Присутствовавшие обсудили с Эданом Голаном (Edahn Golan) текущую динамику алмазного рынка, необходимые шаги и перспективы.
Опрос также продемонстрировал ожидания 28% респондентов, что ситуация на рынке улучшится к середине 2021 года.
На вопрос, планируют ли они тратить на маркетинг больше или меньше средств, чем в прошлом, 60% участников ответили, что планируют потратить больше. Еще 38% намерены выделить на эти цели на 25% больше средств.
Что касается ситуации с запасами в условиях падения цен на бриллианты, то 62% участников мероприятия ответили, что они планируют продавать меньшие объемы, чтобы обеспечить ликвидность. Тридцать восемь процентов готовы сохранять запасы в ожидании улучшения ситуации на рынке.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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