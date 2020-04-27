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ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...

27 апреля 2020

Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае

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Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

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Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи

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30 марта 2020

Локдаун: Южная Африка держит компании по разведке полезных ископаемых в подвешенном состоянии

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botswana_diamonds_logo.pngBotswana Diamonds, которая в настоящее время проводит некоторые геологоразведочные работы в Южной Африке, сожалеет о молчании этой страны в отношении возобновления работ геологоразведочными компаниями.
"В положениях относительно пандемии Covid-19 ничего не говорится о разведке полезных ископаемых", - заявил в своем твиттере управляющий директор Botswana Diamonds Джеймс Кэмпбелл (James Campbell). 
На прошлой неделе президент Южной Африки Сирил Рамафоса согласился частично снять национальный локдаун, согласно которому все шахты страны были временно закрыты. Исключением являлись шахты по добыче угля.
Согласно новым правилам, угольные шахты и карьеры могут полностью возобновить работу с 1 мая, в то время как подземные шахты могут работать только на 50% с тем, чтобы шахтеры могли соблюдать социальное дистанцирование.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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