Локдаун: Южная Африка держит компании по разведке полезных ископаемых в подвешенном состоянии

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Botswana Diamonds, которая в настоящее время проводит некоторые геологоразведочные работы в Южной Африке, сожалеет о молчании этой страны в отношении возобновления работ геологоразведочными компаниями."В положениях относительно пандемии Covid-19 ничего не говорится о разведке полезных ископаемых", - заявил в своем твиттере управляющий директор Botswana Diamonds Джеймс Кэмпбелл (James Campbell).На прошлой неделе президент Южной Африки Сирил Рамафоса согласился частично снять национальный локдаун, согласно которому все шахты страны были временно закрыты. Исключением являлись шахты по добыче угля.Согласно новым правилам, угольные шахты и карьеры могут полностью возобновить работу с 1 мая, в то время как подземные шахты могут работать только на 50% с тем, чтобы шахтеры могли соблюдать социальное дистанцирование.