Трудящиеся-мигранты вышли на протест в Сурате уже третий раз за месяц

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Сотни рабочих-мигрантов вышли на протест в Сурате уже в третий раз в течение месяца. Последний инцидент произошел на строящейся в Сурате алмазной бирже.Рабочие-мигранты в городе Сурат в штате Гуджарат вышли на улицы с требованием разрешить им вернуться в свои родные государства. Протест произошел 28 апреля.Последний инцидент произошел на алмазной бирже в Сурате, где мигранты повредили несколько транспортных средств и бросали камни, повредив стеклянные окна на строительной площадке.Поскольку протест был не миролюбивым, власти вызвали полицию, чтобы взять ситуацию под контроль.