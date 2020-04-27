Работа ограночных предприятий АЛРОСА приостановлена до осени

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Фото: «Кристалл»

АЛРОСА приостановила до конца лета работу своих предприятий по огранке алмазов из-за неблагоприятной ситуации на рынке, сообщает агентство Прайм со ссылкой на интервью генерального директора компании Сергея Иванова телеканалу РБК.«Относительно ограночного комплекса, то практически полностью все производство, включая завод в Барнауле и смоленский «Кристалл» - около 1 тысячи человек, - мы были вынуждены направить в простой, оплачиваемый в соответствии с законодательством, до конца лета этого года», - сказал Иванов, сославшись на то, что, как показывает опыт индийских коллег и компаний из других стран, АЛРОСА не сможет продать бриллианты, которые могли бы быть произведены.«В Индии огранка вообще вся остановлена, локдаун там продлен до начала мая. Не исключено, что он будет ещё продлеваться и по целому ряду стран», - пояснил Иванов.В интервью телеканалу РБК Иванов также отметил, что АЛРОСА планирует внести корректировки по производственной программе на этот год и предусмотрит меры по сокращению производства алмазного сырья на следующий год. «Мы не исключаем, что определенные корректировки по производственной программе мы внесем, потому что вошли в год с высоким показателем запасов и, исходя из сегодняшней ситуации, этих запасов нам хватит не на один год», - сказал он.По его словам, АЛРОСА в настоящее время не нуждается в господдержке, но если у компании не будет продаж в течение трех-четырех месяцев, то вопрос может обостриться, и на этот случай у государства есть инструмент поддержки. В связи с этим Иванов напомнил, что во время кризиса 2008 года Гохран закупил у АЛРОСА алмазное сырье на $1 млрд в государственный фонд, которое затем было продано с хорошей прибылью.В марте этого года продажи алмазов и бриллиантов компанией АЛРОСА составили $152,8 млн, что на 59,5% меньше показателя за март прошлого года ($377,1 млн). Выручка от продаж алмазного сырья составила $148,7 млн (против $369,2 млн в прошлом году), бриллиантов − $4,1 млн (против $8,0 млн в прошлом году).Всего в первом квартале 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $904,2 млн против $1,004 млн в первом квартале прошлого года (снижение на 10%). АЛРОСА также сообщила о том, что с рядом клиентов были прекращены долгосрочные контракты на поставку продукции.