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TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...

27 апреля 2020

Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае

Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство...

20 апреля 2020

Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

13 апреля 2020

Инновации и автоматизация могут преодолеть любые проблемы

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей работы в STPL проявил себя как новатор и технократ. В своей компании Рахул управляет развитием бизнеса, исследованиями и разработками...

06 апреля 2020

Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи

На вопросы отраслевого информационного агентства Rough & Polished отвечает Валентин Скурлов - почетный академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, профессор, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь...

30 марта 2020

AWDC продолжил серию вебинаров с Полом Зимниски

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Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) продолжил проведение серии своих вебинаров-презентацией на тему «Рынок алмазов: вопросы и ответы с Полом Зимниски». 

DWilliams
Фото: Williams (Pixabay)


Вебинар с консультантом и аналитиком алмазной отрасли был посвящен текущему состоянию рынка алмазов.
Участники обсудили масштабное воздействие коронавируса COVID-19 на горнодобывающий сектор и рынок алмазного сырья, временный запрет Индии на импорт необработанных алмазов, краткосрочный и долгосрочный спрос на них, а также влияние пандемии на рыночные цены.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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