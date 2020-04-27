AWDC продолжил серию вебинаров с Полом Зимниски

Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) продолжил проведение серии своих вебинаров-презентацией на тему «Рынок алмазов: вопросы и ответы с Полом Зимниски».
Вебинар с консультантом и аналитиком алмазной отрасли был посвящен текущему состоянию рынка алмазов.
Участники обсудили масштабное воздействие коронавируса COVID-19 на горнодобывающий сектор и рынок алмазного сырья, временный запрет Индии на импорт необработанных алмазов, краткосрочный и долгосрочный спрос на них, а также влияние пандемии на рыночные цены.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished