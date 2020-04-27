Эксклюзив

TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...

27 апреля 2020

Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае

Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство...

20 апреля 2020

Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

13 апреля 2020

Инновации и автоматизация могут преодолеть любые проблемы

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей работы в STPL проявил себя как новатор и технократ. В своей компании Рахул управляет развитием бизнеса, исследованиями и разработками...

06 апреля 2020

Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи

На вопросы отраслевого информационного агентства Rough & Polished отвечает Валентин Скурлов - почетный академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, профессор, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь...

30 марта 2020

Весенняя выставка-ярмарка SEASONS 2020 года отменяется

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Весенняя выставка-ярмарка ювелирных изделий и украшений SEASONS, которая первоначально была назначена на 3-6 марта этого года, а затем была перенесена на 19–21 мая 2020, отменяется, сообщает Informa Markets. Выставка должна была проходить в выставочном центре AsiaWorld-Expo.
«В соответствии с мерами, принимаемыми во всем мире для борьбы с пандемией Covid-19, мы приняли трудное решение отменить мероприятие в этом году, - заявила Селин Лау (Celine Lau), директор ювелирной ярмарки Informa Markets. - Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать всех вас в Гонконге на выставке-ярмарке SEASONS в 2021 году».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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