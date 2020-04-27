Весенняя выставка-ярмарка SEASONS 2020 года отменяется

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Весенняя выставка-ярмарка ювелирных изделий и украшений SEASONS, которая первоначально была назначена на 3-6 марта этого года, а затем была перенесена на 19–21 мая 2020, отменяется, сообщает Informa Markets. Выставка должна была проходить в выставочном центре AsiaWorld-Expo.«В соответствии с мерами, принимаемыми во всем мире для борьбы с пандемией Covid-19, мы приняли трудное решение отменить мероприятие в этом году, - заявила Селин Лау (Celine Lau), директор ювелирной ярмарки Informa Markets. - Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать всех вас в Гонконге на выставке-ярмарке SEASONS в 2021 году».