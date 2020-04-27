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30 марта 2020

Алмазный сектор Намибии в 2020 году сократится

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Согласно прогнозам центрального банка, добыча алмазов в Намибии в 2020 году сократится на 14,9% в реальном исчислении в связи с ожидаемым падением спроса, что усугубляется перерывом в логистике для проведения аукционов по продаже из-за ограничений на поездки и закрытия границ по всему миру.
Прогнозируемое сокращение на 14,9% на 2020 год - это новый показатель, пересмотренный в сторону понижения с показателя роста на 5,3%, прогнозируемого в феврале прошлого года. 

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Фото: AlexBanner (Pixabay)


«Алмазы представляют собой один из предметов роскоши, и люди, как ожидается, отойдут от потребления предметов роскоши и скорее сосредоточатся на борьбе с COVID-19, покупая медикаменты и продукты питания для улучшения своего здоровья, - говорится в сообщении. - Кроме того, из-за ограничений на поездки, блокировок и запрета на проведение масштабных мероприятий с большим скоплением людей, потенциальные покупатели не могут посещать аукционы для просмотра и покупки алмазов».
Тем не менее Банк Намибии заявил, что ожидается рост алмазного сектора на 4,5% в 2021 году.
De Beers недавно сообщила, что ее намибийская алмазная компания Namdeb Holdings в течение первого квартала года зарегистрировала скачок добычи на 6%, до 500 000 каратов, благодаря запланированной добыче руды с большим содержанием алмазов на морских месторождениях.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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