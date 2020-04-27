Экспорт ювелирных изделий из Гонконга в марте сократился

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Экспорт ювелирных изделий из Гонконга за первые три месяца 2020 года составил около $5,27 млрд, что на 20,4% меньше, чем в 2019 году. Это связано с быстрым распространением COVID-19, что в целом наносит урон предприятиям во всем мире. В марте экспорт ювелирных изделий, украшений и изделий из серебра снизился на 20,8%, до $1,83 млрд. Общий объем экспорта упал на 9,7% с января по март и на 5,8% в марте. Сообщается, что экспорт из Гонконга в Китай восстановился вместе с постепенным возобновлением экономической деятельности, но поставки на многие другие крупные рынки, включая США и Европу, продолжили падать. В ближайшем будущем экспорт товаров из Гонконга будет оставаться под заметным давлением, поскольку Covid-19 продолжает оказывать серьезное негативное влияние на мировую экономику.