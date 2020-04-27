Эксклюзив

TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...

27 апреля 2020

Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае

Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство...

20 апреля 2020

Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

13 апреля 2020

Инновации и автоматизация могут преодолеть любые проблемы

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей работы в STPL проявил себя как новатор и технократ. В своей компании Рахул управляет развитием бизнеса, исследованиями и разработками...

06 апреля 2020

Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи

На вопросы отраслевого информационного агентства Rough & Polished отвечает Валентин Скурлов - почетный академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, профессор, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь...

30 марта 2020

Экспорт ювелирных изделий из Гонконга в марте сократился

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Новости

Экспорт ювелирных изделий из Гонконга за первые три месяца 2020 года составил около $5,27 млрд, что на 20,4% меньше, чем в 2019 году. Это связано с быстрым распространением COVID-19, что в целом наносит урон предприятиям во всем мире. В марте экспорт ювелирных изделий, украшений и изделий из серебра снизился на 20,8%, до $1,83 млрд. Общий объем экспорта упал на 9,7% с января по март и на 5,8% в марте. Сообщается, что экспорт из Гонконга в Китай восстановился вместе с постепенным возобновлением экономической деятельности, но поставки на многие другие крупные рынки, включая США и Европу, продолжили падать. В ближайшем будущем экспорт товаров из Гонконга будет оставаться под заметным давлением, поскольку Covid-19 продолжает оказывать серьезное негативное влияние на мировую экономику.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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