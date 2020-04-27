Bharat Diamond Week пройдет виртуально в августе

Сегодня

Организационный комитет Индийской бриллиантовой недели (Bharat Diamond Week, BDW) объявил, что выставка пройдет в цифровом формате с тем, чтобы снизить риск для здоровья покупателей и вероятность того, что в августе по-прежнему нельзя будет совершать поездки. Проведение 4-ой выставки BDW намечено на первую неделю августа 2020 года, говорится в пресс-релизе, распространенном организационным комитетом BDW.Виртуальное мероприятие Bharat Diamond Week будет проходить на защищенной платформе, оснащенной особенными новаторскими функциями. Эта цифровая платформа позволит покупателям и продавцам почувствовать «близкий к реальности» опыт в отношении всех представленных продуктов. Покупателям и продавцам будет отведена «комната» для встреч, чат для обсуждений, а также будут представлены многие другие функции, включая рекомендации по логистике.Окончательные даты онлайн-мероприятия будут объявлены в ближайшее время.