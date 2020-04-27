Эксперт: продажи люкс-брендов ждет рост, если владельцы будут проводить правильную политику

Изучая влияние кризисов и рецессий на расходы на товары роскоши, Лангер пришел к выводу, что бренды, чьи владельцы делают ставку на исключительную ценность, которую эксперт называет «добавленной стоимостью на роскошь», становятся более важными для потребителей. Это подтверждается недавними отчетами о рекордных однодневных продажах во флагманском магазине Guangzhou Hermès, 50-процентный рост продаж у LVMH в материковом Китае и 40-процентный рост бронирований роскошных круизов по сравнению с 2019 годом.В каждом кризисе, продолжает Лангер, люксовые бренды восстанавливались быстрее и превзошли не люксовые сегменты. Эксперт предсказывает, что те же самые тенденции будут наблюдаться до конца 2020 года и в 2021 году, когда мировые рынки начнут восстанавливаться.Langer предупреждает о значительном разрыве между брендами, которые выйдут из кризиса более сильными, и теми, которые от этого сильно пострадают. Бренды, которые еще в большей степени потеряли связь со своими клиентами и делающие ставку на сохранение прибыли в период пандемии COVID-19, не выживут. Те же, кто продолжал устанавливать релевантные связи со своими клиентами через интернет-рекламу и присутствие, и кто инвестировал в своих сотрудников, чтобы генерировать идеи, решения и новые подходы к продажам в сочетании с быстрыми и решительными действиями, получат сильный прирост продаж. Те же, кто этого не сделал или не делает, будут забыты, утверждает эксперт.