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30 марта 2020

Lucapa привлекла $5,25 млн для поиска первоисточников кимберлитовов на Луло

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Новости

lucapa_logo.pngLucapa Diamonds намерена привлечь $5,25 млн для поиска первичных кимберлитовых источников дорогостоящих аллювиальных алмазов Луло (Lulo) в Анголе.
В рамках программы разведки кимберлита в притоке Кангидж уже было добыто 45 алмазов, включая драгоценные камни цвета D и типа IIa.
В Lucapa заявили, что компания будет также использовать средства, собранные для сохранения горнодобывающих активов, работа которых была приостановлена в результате пандемии COVID-19, и для общих целей оборотного капитала.
Производство на руднике Луло было приостановлено и сведено к проведению только основных операций, а на руднике Мотаэ (Mothae), Лесото, в настоящее время реализуется программа по техническому обслуживанию.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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