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30 марта 2020

12 фирм тайно добывают алмазы в Маранге - СМИ

Сегодня
Новости

Зимбабве теряет «миллиарды долларов» из-за незаконной добычи алмазов в Маранге, которой занимаются 12 компаний, названия которых не разглашаются. Об этом сообщили высокопоставленные источники в Zimbabwe Consolidated Diamond Mining Company (ZCDC) и министерстве горнорудной промышленности страны. 

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Фото: afandi_ahmad_syaikhu (Pixabay)

Сообщается также, что высокопоставленные и вышедшие на пенсию военные офицеры, в том числе некоторые влиятельные правительственные и правящие чиновники ЗАНУ-ПФ (ZANU PF, Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт), правящей партии Мугабе, были акционерами, директорами и исполнительными директорами в соответствующих 12 алмазодобывающих компаниях.
«12 горнодобывающих компаний упростили передачу миллиардов долларов доходов от добычи алмазов в Чиадзва в карманы некоторых влиятельных людей, - привело агентство Zim Morning Post заявление источника, который предпочел остаться неназванным.
Другой источник утверждал, что ZCDC было поручено заключить соглашение с 12 горнодобывающими компаниями.
Директор Центра исследований и разработок (Centre for Research and Development, CRD) Джеймс Мупфуми (James Mupfumi) сказал, что 12 добывающих компаний, «прошмыгнувших» в ZCDC для разведки и добычи алмазов, вызвали много подозрений.
«Первое, что мы хотим спросить, - почему в соглашениях была оговорка о неразглашении? Что они прячут? Весь процесс лишен прозрачности и подотчетности, - сказал Мупфуми. - Почему соглашения не были заключены открыто? Из наших расследований мы выяснили, что компаниям тайно выдавали концессии на добычу полезных ископаемых, открывая алмазы для хищений».
Он умолял парламент привлечь к ответственности министра горнорудной промышленности Уинстона Читандо (Winston Chitando) за деятельность, которая потребовала от ZCDC заключения соглашений о неразглашении с 12 горнодобывающими компаниями.
К 2023 году при помощи ZCDC Зимбабве намерена более чем утроить добычу алмазов, до 11 миллионов каратов, с 3,2 миллиона каратов в 2018 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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