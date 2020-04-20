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30 марта 2020

RBI списывает более $8 920 млн со своих задолжников

Сегодня
Новости

Резервный банк Индии (Reserve Bank of India, RBI) признал, что списал ошеломляющую сумму в размере около $8 920 млн, которую задолжали 50 крупнейших неплательщиков Индии, включая задолженность скрывающегося диамантера Мехула Чокси (Mehul Choksi), сообщают средства массовой информации.
Центральный специалист по общественной информации RBI Абхай Кумар (Abhay Kumar) предоставил на минувшей неделе список неплательщиков, составленный гражданским активистом, который запросил у RBI данные, сославшись на закон Индии о праве на информацию. 
Во главе списка стоит мошенническая компания Чокси Gitanjali Gems Limited, которая задолжала около  $720,36 млн, помимо других его компаний - Gili India Ltd. и Nakshatra Brands Ltd., - которые взяли займы на сумму около $190 млн и порядка $145,46 млн соответственно. Чокси в настоящее время является гражданином государства Антигуа и Барбуда, а его племянник и еще один торговец алмазами - Нирав Моди - находится в Лондоне. Другим должником в списке является компания Winsome Diamonds & Jewellery, принадлежащая диамантеру Джатину Мехте (Jatin Mehta), который скрывается от Центрального бюро расследований в отношении различных банковских мошенничеств, с задолженностью в $534,63 млн.
Находящаяся в Ахмедабаде компания Forever Precious Jewellery & Diamonds Pvt. Ltd. Хариша Р. Мехты (Harish R. Mehta) имеет задолженность в $257,35 млн. Она является еще одним преднамеренным неплательщиком из списка должников индийской индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий.
Список из 50 крупнейших преднамеренных неплательщиков и статусе их текущих займов до 16 февраля составил активист Сакет Гокхале (Saket Gokhale), обратившись к государственным органам Индии за информацией, сославшись на закон о праве на информацию.
Закон о праве на информацию - это акт парламента Индии, в котором изложены правила и процедуры, касающиеся права граждан на информацию. В соответствии с положениями закона, любой гражданин Индии может запрашивать информацию у любого государственного органа (органа правительства), который обязан оперативно или в течение тридцати дней предоставить этому гражданину запрашиваемую информацию.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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