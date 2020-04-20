Огромный успех интернет-аукционов Sotheby's

Фото: Sotheby's

По словам Кэтрин Бекет (Catharine Becket), эксперта Sotheby's по изысканным ювелирным изделиям, богатые клиенты в условиях пандемии «ведут унылую жизнь» в карантине на дому, и покупка эксклюзивной, сделанной на заказ или престижной вещи представляет для них радость и надежду на возвращение привычного образа жизни.Как отмечает отраслевое издание Diamond loupe, помимо удивительного факта, что онлайн-продажи у Sotheby's идут столь хорошо, они показывают, что клиентам более комфортно покупать драгоценности через интернет, пусть даже за высокую цену.