Огромный успех интернет-аукционов Sotheby's

Аукционный дом Sotheby's утверждает, что, несмотря на пандемию коронавируса, онлайн-аукционы компании прошли с огромным успехом: были проданы более 90% лотов, из них свыше 60% - по ценам, превышающим оценочные, на общую сумму $6,1 млн.
По словам Кэтрин Бекет (Catharine Becket), эксперта Sotheby's по изысканным ювелирным изделиям, богатые клиенты в условиях пандемии «ведут унылую жизнь» в карантине на дому, и покупка эксклюзивной, сделанной на заказ или престижной вещи представляет для них радость и надежду на возвращение привычного образа жизни.
Как отмечает отраслевое издание Diamond loupe, помимо удивительного факта, что онлайн-продажи у Sotheby's идут столь хорошо, они показывают, что клиентам более комфортно покупать драгоценности через интернет, пусть даже за высокую цену.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished