Производство и продажи алмазов, добытых на руднике Луло компании Lucapa, выросли

Фото: Lucapa Diamond

Объем переработки руды был на 21% выше, чем в сопоставительном периоде в 2019 году, что делает этот результат новым квартальным рекордом на Луло.«Увеличение пропускной способности завода за счет завершения программы по расширению производства компенсировало негативные последствия рекордных осадков, которые выпали в течение квартала в общей сложности на 984 мм, и замедления деятельности после объявления в стране чрезвычайного положения», - сказали в Lucapa.Алмазная компания, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX), заявила, что в течение квартала она реализовала 2 818 каратов алмазов, а валовая выручка составила 7,8 млн долларов США, достигнув средней цены за карат в размере 2 758 долларов США, продолжая свидетельствовать о статусе Луло как одного из рудников, на которых производят самые дорогие алмазы в мире по средней цене в долларах США за карат. В конце квартала запас алмазов на Луло составлял 3 037 каратов.Lucapa также сообщила, что на принадлежащем ей на 70% руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото, производство составило 6 853 карата алмазов в первом квартале года, что на 1% ниже по сравнению с 6 910 каратами в предыдущем году.Кроме того, компания реализовала 6 306 каратов алмазов, добытых на Мотаэ, с валовой выручкой от продажи в размере 2,1 млн долларов США, что соответствует средней цене в 338 долларов США.В конце квартала запас алмазов на Мотаэ составил 4 780 каратов.В данный момент на Мотае реализуется программа по техническому обслуживанию с тем, чтобы гарантировать, что актив сохранен и готов возобновить добычу полезных ископаемых, когда карантинные меры будут отменены, а мировые рынки восстановятся. Lucapa, ее партнеры и руководство Луло также работают с властями, чтобы возобновить нормальную деятельность по добыче полезных ископаемых, когда это позволит ситуация с коронавирусом и восстановлением мировых рынков.