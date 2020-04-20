Fura Gems приобрела лицензию на добычу рубинов в Мозамбике

Фото: Fura Gems

Fura также приобрела 20% акций Ibra Moz SA, еще одной горнодобывающей компании в Мозамбике, которая владеет концессией на добычу рубинов 8921C.100% дочерняя компания Fura Gem заплатила GemRock совокупную цену в 2,1 млн долларов США за лицензии в Мозамбике.В настоящее время компания завершает сделки на покупку и продажу акций трех дополнительных лицензий / концессий на разведку рубинов в Мозамбике.Fura также ранее заявила, что привлекла дополнительные 3,5 млн долларов США в рамках своего кредита.