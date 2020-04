Fura Gems приобрела лицензию на добычу рубинов в Мозамбике

Сегодня









Фото: Fura Gems







Fura также приобрела 20% акций Ibra Moz SA, еще одной горнодобывающей компании в Мозамбике, которая владеет концессией на добычу рубинов 8921C.

100% дочерняя компания Fura Gem заплатила GemRock совокупную цену в 2,1 млн долларов США за лицензии в Мозамбике.

В настоящее время компания завершает сделки на покупку и продажу акций трех дополнительных лицензий / концессий на разведку рубинов в Мозамбике.

Fura также ранее заявила, что привлекла дополнительные 3,5 млн долларов США в рамках своего кредита.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Fura Gems получила лицензию на разработку рубинового рудника от Министерства минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика (Ministry of Mineral Resources and Energy of Mozambique, MIREM).Канадская компания также завершила сделку по слиянию с SLR Mining, Limitada, мозамбикской горнодобывающей компанией, владеющей 100% акций каждой концессии на добычу рубинов 8955C и лицензии на разведку рубинов 7414L.