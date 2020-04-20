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23 марта 2020

Индийская компания STPL создала IndoVent, чтобы помочь Индии бороться с COVID-19

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Индийская компания STPL, базирующаяся в Сурате, мировой гигант в алмазной промышленности и технологиях, связанных с медицинским оборудованием, разработала аппарат для искусственной вентиляции легких IndoVent. 

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Image credit: STPL


STPL собрала команду высококвалифицированных технократов и разработала свой вентилятор в рекордно короткие сроки. Аппарат ИВЛ прошел все медицинские испытания, проведенные в гражданской больнице Сурата группой медицинских экспертов. Теперь машина готова к серийному производству. STPL готовится производить 250 единиц в день, чтобы помочь больницам в борьбе с COVID-19. Компания надеется сохранить цену за единицу продукции ниже тысячи долларов США.
IndoVent надежен, качественен и прост в использовании. Он сделан из тех же деталей и с помощью тех же технологий, которые использовались при создании высокоточных, ориентированных на автоматизацию производства для алмазной промышленности устройств. Прототип аппарата ИВЛ был проверен по всем медицинским нормам. Конструкция прочная и надежная для использования в чрезвычайных ситуациях. Простота использования является ключевой особенностью дизайна, аппарат легко может управляться медиками. 
Дхиражлал Котадия (Dhirajlal Kotadia), председатель STPL, сказал: «Мы дарим IndoVent Индии для спасения жизней индийских людей и служения нации. В STPL мы верим в решение глобальных проблем путем разработки и развития технологий. Мы стремимся расширить наше собственное наследие богатым технологическим опытом для точной и безупречной поддержки человеческих и автоматизированных операций в различных секторах, таких как здравоохранение, обработка алмазов, промышленная автоматизация и т. д. Я действительно рад, что наш опыт способен служить стране, когда это крайне необходимо».
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, сказал: «Учитывая историю STPL, неудивительно что компания так быстро создала IndoVentis. STPL имеет богатую историю разработки передовых технологий длиной более 25 лет. Она является новатором в области сверхточных лазерных технологий для обработки алмазов и является мировым лидером в разработке высокоточных решений по автоматизации различных отраслей промышленности».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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