Gem Diamonds возобновляет добычу в Лесото

Фото: Gem Diamonds

«В связи с этим рудник Летсенг компании Gem Diamonds будет вновь открыт в понедельник, 27 апреля 2020 года, в соответствии с поэтапным планом наращивания производства, соблюдая протокол по охране труда и технике безопасности, разработанный экспертами в области здравоохранения для профилактики болезни Covid-19, - сообщили в компании. - Этот план также включает практическую цепочку поставок и состояние рынка, которые отражают ситуацию, возникающую в связи с продолжающимся карантином в ​​Лесото, Южной Африке, Бельгии и других странах».Gem Diamonds заявила, что ее основным приоритетом остается безопасность ее сотрудников, подрядчиков и клиентов, и она приняла все возможные меры для сдерживания распространения Covid-19.На сегодняшний день компания завершила два гибких тендера по продаже алмазов, добытых на руднике Летсенг. Такая практика, как сообщается, будет продолжаться в течение всего этого периода.«Кроме того, компания продолжает оценивать последствия Covid-19 в плане операций и финансов и после завершения этого процесса сможет предоставить обновленный план добычи к 2020 году», - сказали в пресс-службе Gem Diamonds.Правительство Лесото еще не сообщало о зарегистрированных случаях Covid-19.