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23 марта 2020

Gem Diamonds возобновляет добычу в Лесото

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Новости

На следующей неделе Gem Diamonds возобновит добычу на своем руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото, несмотря на то что карантин в стране был продлен до 5 мая.
Компания заявила, что власти Масеру разрешили возобновить производство на алмазных рудниках, которые ранее должны были приостановить свою деятельность из-за карантина.
Тем не менее компании должны предпринять меры по охране труда и технике безопасности, чтобы защитить своих работников от Covid-19. 

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Фото: Gem Diamonds


«В связи с этим рудник Летсенг компании Gem Diamonds будет вновь открыт в понедельник, 27 апреля 2020 года, в соответствии с поэтапным планом наращивания производства, соблюдая протокол по охране труда и технике безопасности, разработанный экспертами в области здравоохранения для профилактики болезни Covid-19, - сообщили в компании. - Этот план также включает практическую цепочку поставок и состояние рынка, которые отражают ситуацию, возникающую в связи с продолжающимся карантином в ​​Лесото, Южной Африке, Бельгии и других странах».
Gem Diamonds заявила, что ее основным приоритетом остается безопасность ее сотрудников, подрядчиков и клиентов, и она приняла все возможные меры для сдерживания распространения Covid-19.
На сегодняшний день компания завершила два гибких тендера по продаже алмазов, добытых на руднике Летсенг. Такая практика, как сообщается, будет продолжаться в течение всего этого периода.
«Кроме того, компания продолжает оценивать последствия Covid-19 в плане операций и финансов и после завершения этого процесса сможет предоставить обновленный план добычи к 2020 году», - сказали в пресс-службе Gem Diamonds.
Правительство Лесото еще не сообщало о зарегистрированных случаях Covid-19.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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