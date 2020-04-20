Алмазная торговля в Антверпене выдержала первый квартал, апрель оказался штормовым

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Оно отмечает, что антверпенская торговля алмазным сырьем получила импульс благодаря высоким ранним продажам алмазодобывающих компаний. Импорт хорошо развивался в течение трехмесячного периода, но в конечном итоге глобальная пандемия ограничила передвижение, человеческое взаимодействие и вынудила правительство Бельгии закрыть предприятия по всей стране.В первом квартале антверпенская торговля бриллиантами подверглась сильнейшему удару, сразу же ощутив на себе последствия распространения коронавируса в Китае, включая перенос Гонконгской международной выставки алмазов, драгоценных камней и жемчуга и Гонконгской международной ювелирной выставки. Эти шоу представляют собой ключевые торговые мероприятия начала года. В результате антверпенская торговля бриллиантами потеряла около 45% своей стоимости по сравнению с первым кварталом 2019 года. Экспорт бриллиантов упал на 45%, до $1,7 млрд с $3,1 млрд годом ранее, поскольку объем проданных товаров сократился на 25%. Снижение импорта бриллиантов составило 43% - до $1,8 млрд с $3,2 млрд в 2019 году, а объем реализованных товаров сократился на 29%.Следующей категорией, испытавшей на себе негативное воздействие, стал экспорт необработанных алмазов, поскольку спрос со стороны (главным образом индийских) производителей постепенно начал замедляться. Экспорт сырья из Антверпена упал на 26%, до $ 1,9 млрд с $ 2,5 млрд в первом квартале 2019 года, в то время как объем экспортируемых товаров сократился на 17%, до 22,6 млн каратов. Стартовавший в этом году с высокими показателями импорт необработанных алмазов постепенно был прерван в марте. На фоне высоких ранних продаж со стороны крупных алмазодобывающих компаний импорт сырья из Антверпена в течение первых трех месяцев года увеличился на 2% в стоимостном выражении до $2,125 млрд, а объем импортируемых необработанных товаров вырос более чем на 18% - до 23,4 млн каратов. После этого позитивная динамика сошла на нет.Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) объявил предварительные данные, свидетельствующие о том, что с начала апреля объем бельгийской алмазной торговли сократился всего лишь на 4 проц к уровню того же периода прошлого года. «Каждое звено в цепи международной алмазной торговли зашло в тупик», - заявила пресс-секретарь AWDC Марго Донкье (Margaux Donckier). Между тем, по ее словам, первые признаки восстановления китайской ювелирной торговли дают «проблеск надежды».В AWDC пояснили, что такое снижение торговых показателей было ожидаемым, учитывая тот факт, что алмазная торговля «чрезвычайно чувствительна к экономическим изменениям». Так, в период финансового кризиса 2008 года торговля сначала сократилась примерно на 50 проц, но затем быстро восстановилась. Нынешний же кризис оказывается еще более масштабным.«Несколько алмазных шахт просто остановили производство. Самолеты по всему миру находятся на приколе и не могут перевозить алмазы, производственные подразделения закрыты, а большинство ювелиров закрыли свои двери», - сказала Донкье. По ее словам, «все это приводит к неспособности антверпенских торговцев алмазами вести бизнес, несмотря на все их усилия». «В то же время трейдеры должны будут внимательно следить за мерами, принимаемыми странами по всему миру, чтобы оценить, где возникают возможности ... Например, в Китае, где, похоже, потребители спешат вернуться в ювелирные магазины после нескольких месяцев изоляции. Мы надеемся, что это будет происходить в глобальном масштабе», - заключила Донкье.