В Индии растет контрабанда золота, поскольку цены на этот драгоценный металл достигли небывало высокого уровня

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Таможня в международном аэропорту Ченнаи в южноиндийском штате Тамилнад зафиксировала рекордную активность в сфере контрабанды в течение 2020 финансового года. В сообщении говорится, что было изъято 375 кг золота на сумму около 20,2 млн долларов США против 271 кг золота на сумму 13 млн долларов США в 2019 финансовом году.Всего было зарегистрировано 924 случая контрабанды, по сравнению с 461 случаем в 2019 финансовом году, что составляет рост преступности на 100%. Число арестованных также увеличилось с 56 до 136 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным таможни Ченная.В сообщении также отмечается, что увеличение контрабанды может быть связано с увеличением таможенной пошлины с 10% до 12,5% и ростом налога на товары и услуги с 1% до 3%. К тому же, существует сбор в размере 5% за изготовление золотых украшений.Все это в сочетании с обесцениванием рупии по отношению к доллару США, а также и без того высокой ценой на этот драгоценный металл повысило стоимость легального импорта золота.