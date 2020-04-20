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В Индии растет контрабанда золота, поскольку цены на этот драгоценный металл достигли небывало высокого уровня

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Цены на золото продолжают расти, достигнув на прошлой неделе 630 долларов США за 10 грамм, несмотря на то что другие секторы пострадали из-за карантина, который вводят различные страны для борьбы с COVID-19. 
В то же время, повышенный интерес к драгоценному металлу также подпитывает контрабанду, сообщает Hindu Bussiness Line. 

PunlicDomainPictures
Фото: PublicDomainPictures (Pixabay)


Таможня в международном аэропорту Ченнаи в южноиндийском штате Тамилнад зафиксировала рекордную активность в сфере контрабанды в течение 2020 финансового года. В сообщении говорится, что было изъято 375 кг золота на сумму около 20,2 млн долларов США против 271 кг золота на сумму 13 млн долларов США в 2019 финансовом году.
Всего было зарегистрировано 924 случая контрабанды, по сравнению с 461 случаем в 2019 финансовом году, что составляет рост преступности на 100%. Число арестованных также увеличилось с 56 до 136 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным таможни Ченная.
В сообщении также отмечается, что увеличение контрабанды может быть связано с увеличением таможенной пошлины с 10% до 12,5% и ростом налога на товары и услуги с 1% до 3%. К тому же, существует сбор в размере 5% за изготовление золотых украшений.
Все это в сочетании с обесцениванием рупии по отношению к доллару США, а также и без того высокой ценой на этот драгоценный металл повысило стоимость легального импорта золота.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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