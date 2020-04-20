De Beers сокращает производственные показатели на 2020 год

De Beers пересмотрела свой производственный план на 2020 год до 25-27 миллионов каратов алмазов по сравнению с предыдущим показателем в размере от 32 до 34 миллионов каратов в связи с влиянием COVID-19 на добычу полезных ископаемых, деятельность по оптовой торговле и трафик потребителей на ключевых потребительских рынках.
В 2019 году компания произвела 30,8 млн каратов, что на 13% меньше по сравнению с 35,3 млн каратов в 2018 году.
De Beers также заявила, что добыла около 7,8 млн каратов алмазов за первый квартал года, что соответствует уровню предыдущего года.
Меры, принятые для борьбы с COVID-19, оказали ограниченное влияние, поскольку они были введены только в конце квартала в странах-производителях.
Тем не менее производство в Ботсване сократилось на 5%, до 5,6 млн каратов, что было вызвано сокращением добычи на руднике Орапа (Orapa) на 7% из-за проблем, связанных с вводом в эксплуатацию новой инфраструктуры завода и техническим обслуживанием, в то время как производство на шахте Жваненг (Jwaneng) сократилось на 4% из-за запланированного более низкого содержания алмазов в добываемой руде. Добыча в Намибии подскочила на 6%, до 500 000 каратов алмазов, из-за запланированного повышения содержания алмазов в руде, произведенной на морских месторождениях.
De Beers сообщила, что добыча в Южной Африке выросла на 97%, до 800 000 каратов алмазов, так как добыча оставшейся руды из карьера началась до расширения рудника в подземную шахту.
Производство в Канаде сократилось на 19%, до 800 000 каратов, в основном из-за закрытия рудника Виктор (Victor), который завершил свою жизнь во втором квартале 2019 года.
Продажи алмазного сырья De Beers за два сайта составили 8,9 млн каратов, что показывает рост по сравнению с 7,5 млн каратов алмазов, проданных в предыдущем году.
Объемы продаж росли в годовом исчислении, несмотря на неблагоприятное воздействие на спрос в первом квартале из-за COVID-19. В связи с этим во втором цикле продаж покупателям была предоставлена возможность отложить покупки некоторых камней, что компенсировалось смещением спроса в сторону товаров более низкой стоимости.
Ранее также сообщалось, что De Beers предоставила своим клиентам возможность переносить все свои покупки с третьего сайта на конец года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished