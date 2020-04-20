Эксклюзив

Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае

Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство...

20 апреля 2020

Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

13 апреля 2020

Инновации и автоматизация могут преодолеть любые проблемы

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей работы в STPL проявил себя как новатор и технократ. В своей компании Рахул управляет развитием бизнеса, исследованиями и разработками...

06 апреля 2020

Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи

На вопросы отраслевого информационного агентства Rough & Polished отвечает Валентин Скурлов - почетный академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, профессор, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь...

30 марта 2020

Гаэтано Кавальери: «Мы должны защищать долгосрочное здоровье нашей промышленности»

Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) представляет отрасль производства ювелирных изделий, начиная от добычи драгоценных металлов и камней...

23 марта 2020

De Beers сокращает производственные показатели на 2020 год

Сегодня
Новости

De Beers пересмотрела свой производственный план на 2020 год до 25-27 миллионов каратов алмазов по сравнению с предыдущим показателем в размере от 32 до 34 миллионов каратов в связи с влиянием COVID-19 на добычу полезных ископаемых, деятельность по оптовой торговле и трафик потребителей на ключевых потребительских рынках.
В 2019 году компания произвела 30,8 млн каратов, что на 13% меньше по сравнению с 35,3 млн каратов в 2018 году.
De Beers также заявила, что добыла около 7,8 млн каратов алмазов за первый квартал года, что соответствует уровню предыдущего года. 

news_18122018_debeers.png
Фото: De Beers


Меры, принятые для борьбы с COVID-19, оказали ограниченное влияние, поскольку они были введены только в конце квартала в странах-производителях.
Тем не менее производство в Ботсване сократилось на 5%, до 5,6 млн каратов, что было вызвано сокращением добычи на руднике Орапа (Orapa) на 7% из-за проблем, связанных с вводом в эксплуатацию новой инфраструктуры завода и техническим обслуживанием, в то время как производство на шахте Жваненг (Jwaneng) сократилось на 4% из-за запланированного более низкого содержания алмазов в добываемой руде. Добыча в Намибии подскочила на 6%, до 500 000 каратов алмазов, из-за запланированного повышения содержания алмазов в руде, произведенной на морских месторождениях.
De Beers сообщила, что добыча в Южной Африке выросла на 97%, до 800 000 каратов алмазов, так как добыча оставшейся руды из карьера началась до расширения рудника в подземную шахту.
Производство в Канаде сократилось на 19%, до 800 000 каратов, в основном из-за закрытия рудника Виктор (Victor), который завершил свою жизнь во втором квартале 2019 года.
Продажи алмазного сырья De Beers за два сайта составили 8,9 млн каратов, что показывает рост по сравнению с 7,5 млн каратов алмазов, проданных в предыдущем году.
Объемы продаж росли в годовом исчислении, несмотря на неблагоприятное воздействие на спрос в первом квартале из-за COVID-19. В связи с этим во втором цикле продаж покупателям была предоставлена ​​возможность отложить покупки некоторых камней, что компенсировалось смещением спроса в сторону товаров более низкой стоимости.
Ранее также сообщалось, что De Beers предоставила своим клиентам возможность переносить все свои покупки с третьего сайта на конец года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished