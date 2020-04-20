De Beers сокращает производственные показатели на 2020 год

Фото: De Beers

Меры, принятые для борьбы с COVID-19, оказали ограниченное влияние, поскольку они были введены только в конце квартала в странах-производителях.Тем не менее производство в Ботсване сократилось на 5%, до 5,6 млн каратов, что было вызвано сокращением добычи на руднике Орапа (Orapa) на 7% из-за проблем, связанных с вводом в эксплуатацию новой инфраструктуры завода и техническим обслуживанием, в то время как производство на шахте Жваненг (Jwaneng) сократилось на 4% из-за запланированного более низкого содержания алмазов в добываемой руде. Добыча в Намибии подскочила на 6%, до 500 000 каратов алмазов, из-за запланированного повышения содержания алмазов в руде, произведенной на морских месторождениях.De Beers сообщила, что добыча в Южной Африке выросла на 97%, до 800 000 каратов алмазов, так как добыча оставшейся руды из карьера началась до расширения рудника в подземную шахту.Производство в Канаде сократилось на 19%, до 800 000 каратов, в основном из-за закрытия рудника Виктор (Victor), который завершил свою жизнь во втором квартале 2019 года.Продажи алмазного сырья De Beers за два сайта составили 8,9 млн каратов, что показывает рост по сравнению с 7,5 млн каратов алмазов, проданных в предыдущем году.Объемы продаж росли в годовом исчислении, несмотря на неблагоприятное воздействие на спрос в первом квартале из-за COVID-19. В связи с этим во втором цикле продаж покупателям была предоставлена ​​возможность отложить покупки некоторых камней, что компенсировалось смещением спроса в сторону товаров более низкой стоимости.Ранее также сообщалось, что De Beers предоставила своим клиентам возможность переносить все свои покупки с третьего сайта на конец года.