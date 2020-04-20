GJEPC призывает своих членов добровольно прекратить импорт алмазного сырья на 1 месяц с 15 мая

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Индийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) обратился к участникам алмазной промышленности, распространив уведомление, объясняющее существующие проблемы на рынке драгоценных камней и ювелирных изделий, согласно источнику в алмазной отрасли.

Как отмечается в уведомлении, в ходе мониторинга ситуации и в ответ на просьбу членов GJEPC Совет провел несколько встреч с ведущими экспортерами и местными членами Административного комитета Совета для обсуждения текущего рыночного сценария.

Вице-председатель GJEPC Колин Шах (Colin Shah), провел консультационные встречи с видными представителями отрасли, в том числе с местными членами Административного комитета Совета. На основании мнения, полученного Советом в результате таких консультаций, и решения, принятого после этого в Комитете по обсуждению алмазной тематики Совета, была составлена докладная министру торговли, советнику по экономическим вопросам и другим правительственным чиновникам, в которой их проинформировали о шатком состояние индийской индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий в настоящее время в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, что потребовало принятия срочных мер для того, чтобы промышленность могла выжить в этот критический период.

В целях защиты интересов отрасли в целом было предложено, чтобы отдельные члены могли рассмотреть вариант сокращения своего импорта алмазного сырья с 15 мая 2020 года по крайней мере в течение следующих 30 дней.

Председатель GJEPC Прамод Агравал (Pramod Agrawal) также призывает членов этой организации, а также тех, кто не является ее членами, проанализировать свою коммерческую и договорную позицию в индивидуальном порядке и рассмотреть возможность добровольного прекращения импорта необработанных алмазов сроком на 1 месяц с 15 мая 2020 года.

Отрасль и GJEPC решили провести анализ ситуации во вторую неделю июня с тем, чтобы предложить дальнейшие действия в этой связи.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург



