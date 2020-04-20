Эксклюзив

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23 марта 2020

JCK отменяет свои выставки 2020 года

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Организаторы выставок JCK Las Vegas и Luxury объявили, что оба мероприятия в этом году будут отменены из-за распространения смертоносного коронавируса по всему миру.
Выставки были перенесены на июнь 2021 года, они пройдут в выставочном центре «Venetian Resort & Sands Expo» в Лас-Вегасе. 

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Фото: JCK Las Vegas


«Это решение было принято в ответ на беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается ювелирное сообщество JCK. Мы знаем, что это решение влияет на всю отрасль, и его было нелегко принять. Выставка всегда была чем-то большим, чем просто демонстрационная площадка, - это платформа, которая объединяет всю нашу отрасль и отражает ее исключительную силу, креативность и разнообразие», - сказала Сарин Бахманн (Sarin Bachmann), вице-президент группы JCK и Luxury.
Выставки JCK - главные события в ювелирной промышленности США.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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