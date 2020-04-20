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23 марта 2020

Спрос на физическое золото в Азии продолжает резко падать

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Новости

Замедленная активность в связи с пандемией коронавируса привела к продолжению слабого спроса на физическое золото в Азии.
В Китае, крупнейшем потребителе в мире, низкий спрос продолжается с прошлой недели, несмотря на то, что дилеры предлагали огромные скидки - от 50 до 70 долларов - против эталонных спотовых цен в Китае. Трейдеры и дилеры указали самую большую скидку за всю историю наблюдений с 2014 года. По словам дилеров, до тех пор, пока коронавирус не пройдет, ​​в Китае не будет большого спроса на физическое золото. Спотовые цены на золото колебались между 1672,69 и 1746,50 долларов за унцию на этой неделе, что является пиком с 2012 года. Ювелирные магазины, которые запасались золотом в январе, теперь не могут реализовать свою продукцию. На этой неделе их больше интересовали продажи за наличные. 

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Фото: stevebidmead (Pixabay)


По словам трейдеров, на гонконгском рынке наблюдаются некоторые признаки устойчивой активности с наценкой в около $0,50-$1,00. В Сингапуре наценки достигли $1,5–$3 за унцию, несмотря на то что ограничения сдерживали предложение и снижали розничную активность. Годовой рост экспорта из Сингапура в марте ускорился из-за скачка поставок фармацевтических препаратов и золота. Однако высокие наценки по розничному золоту замедлили спрос на физическое золото.
В Индии, втором по величине в мире потребителе золотых слитков, из-за продолжительного карантина торговля физическим золотом была приостановлена, в то время как местные цены взлетели до рекордно высокого уровня. По словам мумбайского дилера и заявлению банка, импортирующего слитки, индустрия слитков не ожидает какой-либо передышки в ближайшее время. Потребление золота в Индии в 2020 году может сократиться на 50% по сравнению с прошлым годом, поскольку ювелирные магазины закрывались во время ключевых фестивальных и свадебных сезонов.
В Японии, которая также недавно объявила о чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса, наценки составили $0,50–$1,00 за унцию, сообщил ритейлер из Токио, добавив, что ограничения на поставки на прошлой неделе привели к небольшому росту наценок с уровня в $0,50.
Ранее также сообщалось, что в Таиланде неимущие граждане бросились продавать золото в китайском квартале Бангкока, так как на этой неделе цены в таиландских батах поднялись до рекордно высокого уровня.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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