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23 марта 2020

Сообщество Чиадзва требует, чтобы Anjin прекратила свою деятельность в Маранге

Сегодня
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Сообщество Chiadzwa обратилось к правительству Зимбабве с призывом прекратить деятельность Anjin, которая занимается добычей алмазов в Маранге без проведения Оценки воздействия на окружающую среду (Environmental Impact Assessment, EIA), сообщают местные средства массовой информации.
«С тех пор, как Anjin вернулась, мы провели консультативное совещание по вопросам политики в области прав человека и рассмотрения политики в стране, люди требуют, чтобы компания занималась вопросами наследия и восстановлением концессий на добычу полезных ископаемых, а она разрушила четыре скважины, где мы добывали воду», - привело агенство Chat263 заявление председателя Фонда развития общин Чиадзва (Amalgamated Chiadzwa Community Development Trust) Джея Касакары (Jey Kasakara). 

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Фото: AlexBanner (Pixabay)


По его словам, Фонд пытался провести диалог с этой китайской компанией до того, как она начала свою деятельность, но в компании только пообещали уделить внимание просьбам сообщества, а позже отказались от этого обещания.
Сообщество Чиадзва заявило, что не доверяет китайской алмазной компании в вопросах ответственной добычи без проведения Оценки воздействия на окружающую среду, из-за несоблюдения обязательств, связанных с сохранением наследия общества.
Директор Центра исследований и развития (Centre for Research & Development) Джеймс Мупфуми (James Mupfumi) заявил, что в организации обеспокоены тем, что Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) теперь играет роль правительства, покрывающего коррупцию, которая привела к значительным потерям доходов при прежнем режиме правления.
«Прозрачность и подотчетность находятся под угрозой, потому что в алмазном секторе отсутствует политическая основа для управления операциями, однако ZCDC уже подписывает совместные предприятия с партнерами, которые приходят без четких руководящих принципов», - сказал он.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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