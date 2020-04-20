Выручка и добыча Gem Diamonds в первом квартале упали

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Фото: Gem Diamonds







Компания реализовала 11 алмазов на сумму более $1 млн каждый в течение рассматриваемого периода, что принесло доход в размере $20,7 млн.

«Добыча на руднике Летсенг в течение этого периода развивалась хорошо, и мы уверены, что рудник сможет быстро нарастить добычу после завершения периода карантина, и все наши сотрудники и подрядчики смогут вернуться на работу в безопасности», - сказал исполнительный директор Gem Клиффорд Элфик (Clifford Elphick).

Производство на руднике Летсенг в первом квартале упало на 12%, до 26 110 каратов с 29 768 каратов в предыдущем квартале.

На объемы добычи и обработки руды в течение периода влияли, главным образом, проблемы с доступом к буровой установке, испытания различных параметров взрывных работ, дополнительное обслуживание конусной дробилки и круббера на заводе 2.

Временное закрытие и перевод рудника на техническое обслуживание, которые начались 28 марта 2020 года, также повлияли на объемы добычи и переработки руды.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Компания реализовала 11 алмазов на сумму более $1 млн каждый в течение рассматриваемого периода, что принесло доход в размере $20,7 млн.«Добыча на руднике Летсенг в течение этого периода развивалась хорошо, и мы уверены, что рудник сможет быстро нарастить добычу после завершения периода карантина, и все наши сотрудники и подрядчики смогут вернуться на работу в безопасности», - сказал исполнительный директор Gem Клиффорд Элфик (Clifford Elphick).Производство на руднике Летсенг в первом квартале упало на 12%, до 26 110 каратов с 29 768 каратов в предыдущем квартале.На объемы добычи и обработки руды в течение периода влияли, главным образом, проблемы с доступом к буровой установке, испытания различных параметров взрывных работ, дополнительное обслуживание конусной дробилки и круббера на заводе 2.Временное закрытие и перевод рудника на техническое обслуживание, которые начались 28 марта 2020 года, также повлияли на объемы добычи и переработки руды.

Выручка Gem Diamonds в первом квартале 2020 года снизилась на 8%, до $47,3 млн, по сравнению с $51,3, полученными в четвертом квартале 2019 года.Алмазный юниор заявил, что средняя цена алмазов за этот период снизилась на 6%, до $1 615 за карат с $1 713 за карат в предыдущем квартале.В компании заявили, что в марте цены на алмазы, добытые на руднике Летсенг (Letšeng), отражают негативное влияние глобальной пандемии Covid-19.В первом квартале компания продала 29 298 каратов алмазов против 29 945 каратов в четвертом квартале 2019 года.