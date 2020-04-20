Lucapa отложила проведение ежегодного общего собрания акционеров

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По сообщению компании, согласно руководящим принципам Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities and Investments Commission, ASIC), COVID-19 может временно повлиять на способность компаний, зарегистрированных на бирже с 31 декабря, физически проводить общее собрание акционеров до 31 мая 2020 года.«ASIC подтвердила, что для таких организаций не будет предпринимать никаких мер, если общие собрания акционеров будут отложены на два месяца», - говорится в сообщении.Lucapa владеет 40% акций аллювиального алмазного проекта Луло (Lulo) в Анголе и 70% акций проекта Мотаэ (Mothae) в Лесото.