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23 марта 2020

Lucapa отложила проведение ежегодного общего собрания акционеров

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Lucapa Diamond отложила ежегодное общее собрание акционеров (Annual General Meeting, AGM), которое должно было состояться в следующем месяце, в связи с текущими ограничениями, связанными с пандемией COVID-19.
Алмазная юниор, зарегистрированный на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX), заявил, что объявит ​​новую дату общего собрания акционеров, которое пройдет не позднее конца июля 2020 года. 

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Фото: Lucapa


По сообщению компании, согласно руководящим принципам Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities and Investments Commission, ASIC), COVID-19 может временно повлиять на способность компаний, зарегистрированных на бирже с 31 декабря, физически проводить общее собрание акционеров до 31 мая 2020 года.
«ASIC подтвердила, что для таких организаций не будет предпринимать никаких мер, если общие собрания акционеров будут отложены на два месяца», - говорится в сообщении.
Lucapa владеет 40% акций аллювиального алмазного проекта Луло (Lulo) в Анголе и 70% акций проекта Мотаэ (Mothae) в Лесото.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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