Lucapa отложила проведение ежегодного общего собрания акционеров

Lucapa Diamond отложила ежегодное общее собрание акционеров (Annual General Meeting, AGM), которое должно было состояться в следующем месяце, в связи с текущими ограничениями, связанными с пандемией COVID-19.
Алмазная юниор, зарегистрированный на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX), заявил, что объявит новую дату общего собрания акционеров, которое пройдет не позднее конца июля 2020 года.
По сообщению компании, согласно руководящим принципам Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities and Investments Commission, ASIC), COVID-19 может временно повлиять на способность компаний, зарегистрированных на бирже с 31 декабря, физически проводить общее собрание акционеров до 31 мая 2020 года.
«ASIC подтвердила, что для таких организаций не будет предпринимать никаких мер, если общие собрания акционеров будут отложены на два месяца», - говорится в сообщении.
Lucapa владеет 40% акций аллювиального алмазного проекта Луло (Lulo) в Анголе и 70% акций проекта Мотаэ (Mothae) в Лесото.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished