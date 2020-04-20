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23 марта 2020

Mountain Province Diamonds Inc. объявила производственные и торговые результаты за 1 квартал 2020 года

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Mountain Province Diamonds Inc. объявила производственные и торговые результаты по алмазному руднику Гачо Куэй (Gahcho Kué) за первый квартал, закончившийся 31 марта 2020 года. 
За отчетный период было обработано 902 506 тонн алмазной руды, что на 4% больше, чем за тот же период прошлого года (в первом квартале 2019 года: 870 949 тонн). Произведено 1 655 121 каратов при среднем содержании 1,83 карата на тонну руды, что на 4% превышает показатель аналогичного периода 2019 года - 1 584 552 каратов при среднем содержании алмазов в 1,82 карата. 

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         Фото: Mountain Province


В первом квартале было продано 659 318 каратов алмазов при средней стоимости 99 канадских доллара за карат ($75) и общей выручке 65,4 млн канадских долларов ($49,2 млн) против 643 739 каратов при средней цене 94 канадских доллара за карат ($71) и общей выручке в 60,7 млн канадских долларов ($45,8 млн) в первом квартале 2019 года.  
Как уже сообщалось ранее, продажи Mountain Province были приостановлены на неопределенный срок. Тем временем изучаются альтернативные стратегии продажи, которые будут рассмотрены, если их признают рентабельными.
«Наши производственные показатели в первом квартале 2020 года соответствовали плановым ожиданиям и немного улучшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, заглядывая вперед, и в результате пандемии COVID-19, наше руководство по производству продукции на весь 2020 год будет пересмотрено. В настоящее время мы прорабатываем различные сценарии планирования, чтобы полностью оценить влияние на производство, и сообщим об этом рынку, когда у нас будет больше ясности и уверенности в том, как может выглядеть будущее», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор компании. 

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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