Mountain Province Diamonds Inc. объявила производственные и торговые результаты за 1 квартал 2020 года

Фото: Mountain Province

В первом квартале было продано 659 318 каратов алмазов при средней стоимости 99 канадских доллара за карат ($75) и общей выручке 65,4 млн канадских долларов ($49,2 млн) против 643 739 каратов при средней цене 94 канадских доллара за карат ($71) и общей выручке в 60,7 млн канадских долларов ($45,8 млн) в первом квартале 2019 года.Как уже сообщалось ранее, продажи Mountain Province были приостановлены на неопределенный срок. Тем временем изучаются альтернативные стратегии продажи, которые будут рассмотрены, если их признают рентабельными.«Наши производственные показатели в первом квартале 2020 года соответствовали плановым ожиданиям и немного улучшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, заглядывая вперед, и в результате пандемии COVID-19, наше руководство по производству продукции на весь 2020 год будет пересмотрено. В настоящее время мы прорабатываем различные сценарии планирования, чтобы полностью оценить влияние на производство, и сообщим об этом рынку, когда у нас будет больше ясности и уверенности в том, как может выглядеть будущее», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор компании.