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23 марта 2020

Индийский импорт золота снизился на 14% в 2019-2020 финансовом году

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По данным Министерства торговли Индии, импорт золота в Индию сократился на 14,23% в стоимостном выражении за 2019-2020 финансовый год, до 28,2 млрд долларов США, по сравнению с 2018-2019 финансовом годом, когда импорт золота в стране составлял 32,91 млрд долларов США, сообщает Press Trust of India.
Цены на золото, которые были на уровне 1 450 долларов за унцию, стабильно росли и теперь колеблются между 1 650 и 1 710 долларов за унцию из-за спроса со стороны инвесторов, которые хотят обезопасить себя. Согласно PTI, в течение последних четырех месяцев бюджетного периода импорт золота ушел в минус, что совпало с устойчивым ростом цены на золото из-за неопределенной политической и экономической ситуации в мире.
Спрос на ювелирные изделия упал из-за карантина в Индии, который был продлен до 3 мая. Он также повлиял на продажи во время праздника Акшая Трития, который традиционно является вторым наиболее важным днем ​​для покупки золота в Индии. Шоппинг к свадебному сезону также пострадает, что скажется на спросе на ювелирные изделия.
При таком сценарии в течение текущего года импорт золота будет снижаться еще больше. По сообщениям, Конфедерация индийской промышленности (Confederation of Indian Industry, CII)  направила правительству письмо с рекомендациями, в частности о создании фонда для ремесленников; снижении ввозной пошлины на золото до 2%; полном отказе от процентов по кредитам и создании электронной торговли ювелирными изделиями, среди прочего, чтобы помочь отрасли преодолеть нынешний кризис.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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