Ограничения из-за COVID-19 временно приостановили торговлю фантазийными бриллиантами

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FCRF завершил ежеквартальный процесс сбора данных от своих поставщиков и установил, что объем проведенных в этом квартале сделок не является достаточным для установления точных рыночных ценовых данных по большинству категорий бриллиантов фантазийного цвета.В отличие от рецессии 2008 года, настоящий экономический кризис характеризуется глобальными ограничениями, которые привели к полной блокировке розничной торговли, судоходства и других отраслей логистики.«Сложившаяся ситуация препятствует передаче бриллиантов от продавцов к покупателям независимо от рыночных цен на необычные цвета, в то время как методология индекса основана на компиляции данных, полученных на основе минимального объема сделок по каждой категории. В этих обстоятельствах консультативный совет FCRF пришел к выводу, что целостность нашего процесса определения цен поставлена под угрозу, и решил не представлять данные о ценах за этот квартал», - заявила Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор FCRF.В свою очередь президент FCRF Эден Рахминов указал, что «беспрецедентные правительственные ограничения, вызванные COVID-19, привели к временной остановке торговли бриллиантами фантазийного цвета». «Грузовые рейсы не выполняются, логистические центры закрыты, а магазины на Вандомской площади, в Нью-Йорке и Гонконге закрыты. Мы видим заказы в трубопроводе, которые не могут быть выполнены из-за этих ограничений. Мы ожидаем, что торговля возобновится позднее в 2020 году, и данные о ценах будут доступны, когда торговля снова станет возможной», - сказал он.