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23 марта 2020

Ограничения из-за COVID-19 временно приостановили торговлю фантазийными бриллиантами

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Впервые с момента создания в 2015 году Фонд исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF) объявил из-за пандемии вирусной инфекции COVID-19, что не будет публиковать индекс цен на фантазийные цветные бриллианты (Fancy Color Diamond Index, FCDI) за первый квартал 2020 года.  

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Фото: FCRF


FCRF завершил ежеквартальный процесс сбора данных от своих поставщиков и установил, что объем проведенных в этом квартале сделок не является достаточным для установления точных рыночных ценовых данных по большинству категорий бриллиантов фантазийного цвета. 
В отличие от рецессии 2008 года, настоящий экономический кризис характеризуется глобальными ограничениями, которые привели к полной блокировке розничной торговли, судоходства и других отраслей логистики. 
«Сложившаяся ситуация препятствует передаче бриллиантов от продавцов к покупателям независимо от рыночных цен на необычные цвета, в то время как методология индекса основана на компиляции данных, полученных на основе минимального объема сделок по каждой категории. В этих обстоятельствах консультативный совет FCRF пришел к выводу, что целостность нашего процесса определения цен поставлена под угрозу, и решил не представлять данные о ценах за этот квартал», - заявила Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор FCRF.
В свою очередь президент FCRF Эден Рахминов указал, что «беспрецедентные правительственные ограничения, вызванные COVID-19, привели к временной остановке торговли бриллиантами фантазийного цвета». «Грузовые рейсы не выполняются, логистические центры закрыты, а магазины на Вандомской площади, в Нью-Йорке и Гонконге закрыты. Мы видим заказы в трубопроводе, которые не могут быть выполнены из-за этих ограничений. Мы ожидаем, что торговля возобновится позднее в 2020 году, и данные о ценах будут доступны, когда торговля снова станет возможной», - сказал он.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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