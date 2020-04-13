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23 марта 2020

Зимбабве возобновляет добычу на фоне продления карантина

Сегодня
Новости

Правительство Зимбабве разрешило горнодобывающим компаниям возобновить производство, поскольку национальный карантин был продлен еще на две недели, до 3 мая, в попытке сдержать распространение Covid-19.
«Сейчас я поручил министерствам по здравоохранению и по уходу за детьми, а также министерству горнорудной и добывающей промышленностей тесно сотрудничать, чтобы обеспечить немедленный отбор и тестирование рабочей силы в горнодобывающем секторе перед возобновлением работы», - сказал президент страны Эммерсон Мнангагва в прямом эфире по телевидению.
«Далее, насколько это возможно, я дал указание, чтобы работники горнодобывающего сектора оставались в пределах своего места проживания на рабочих местах в течение всего времени карантина»,- добавил он. 
Согласно заявлению президента, производители бриллиантов также возобновят работу с ограниченными мощностями. 

pixel2013
Фото: pixel2013 (Pixabay)


По его словам, карантин будет продолжаться, поскольку Зимбабве еще не выполнила условия, установленные Всемирной организацией здравоохранения, для отмены мер предосторожности.
В настоящее время в этой стране зарегистрировано 25 подтвержденных случаев Covid-19 и три смертельных случая по итогам проведения 2 851 теста.
Государственная зимбабвийская компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) сократила свою деятельность в Маранге в соответствии с директивой страны о карантине.
Зимбабве планирует к 2023 году увеличить добычу алмазов более чем в три раза, до 11 миллионов каратов с 3,2 миллиона каратов камней в 2018 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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