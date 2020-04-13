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23 марта 2020

Йорам Дваш избран исполняющим обязанности президента WFDB

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news_21042020_Dvash.jpgЙорам Дваш (Yoram Dvash), президент Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Bourse), был вчера единогласно избран исполняющим обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), говорится в пресс-релизе, распространенном WFDB. 
«Алмазная индустрия, как и все другие отрасли, переживает очень трудное время из-за пандемии коронавируса, которая поразила мир и человечество, а также бизнес по всему миру, - сказал Йорам Дваш. - В этой ситуации необходимо объединить алмазную отрасль во всем мире, чтобы она возродилась, как только пандемия отступит, и некоторое подобие нормальности вернется на планету». 
Выборы Дваша состоялись на заседании Исполнительного комитета WFDB, которое состоялось через Zoom. Его уже назначили временно исполняющим обязанности президента на предыдущем Конгрессе WFDB. 
«Для WFDB это исторический момент, поскольку мы только недавно запустили платформу для торговли бриллиантами Get Diamonds, которая уже стала самой крупной из подобных платформ, - заявил Дваш. - Это время, когда для алмазной промышленности абсолютно необходимо объединиться, как никогда прежде, чтобы обеспечить благосостояние всей алмазной отрасли».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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