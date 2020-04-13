Индия может ввести эмбарго на импорт алмазов на 1-3 месяца

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(FINMARKET.RU) - Индия может ввести эмбарго на импорт алмазного сырья на срок от 1 до 3 месяцев после истечения национального локдауна 3 мая, сообщает отраслевой сайт The diamond loupe со ссылкой на неофициальные источники.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

На Индию приходится около 90% мирового производства бриллиантов, страна является крупнейшим фактическим импортером алмазного сырья. Годовой объем импорта алмазов в Индию составляет около $14 млрд.

Индийские трейдеры, выступающие за введение эмбарго, надеются, что эта мера позволит остановить падение цен на бриллианты и улучшит финансовую ситуацию в отрасли.

Аналогичное эмбарго Индия вводила в ходе кризиса 2009 года, запрет действовал 30 дней. Он последовал за периодом, когда цены на алмазное сырье из-за спекуляций достигли необоснованно высокого уровня, приведя к образованию больших запасов бриллиантов, которые было трудно продать.

Остановка гранильной отрасли Индии вследствие введенного в конце марта карантина до предела осложнила реализацию алмазного сырья, спрос на которое резко упал из-за закрытия ювелирного ритейла в США и большей части стран ЕС, а также вызванного вирусом ухудшения перспектив глобальной экономики.

По оценке Bain, в 1-м квартале глобальные продажи предметов роскоши сократятся на 25-30%, а всего в 2020 году могут снизиться на четверть к прошлому году. De Beers отменил свой третий цикл продаж в этом году из-за противовирусных ограничений; "АЛРОСА" получила результат в 2 раза ниже данных февраля и разорвала контракты с некоторыми клиентами из-за невыполнения условий. Небольшие алмазодобывающие компании, такие как Petra Diamonds, реализующие свое сырье на тендерах, в марте столкнулись с резким ухудшением конъюнктуры рынка. Petra сообщала о падении цен в марте на 24%, что побудило компанию прервать торги и отложить сырье до лучших времен.



