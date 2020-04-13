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COVID-19: Anglo и De Beers делают дополнительные пожертвования в ЮАР

Сегодня
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Anglo American и ее дочерняя компания De Beers внесли дополнительные пожертвования в размере 2 млн долларов США в Фонд солидарности Южной Африки, который существует специально для помощи в устранении последствий от COVID-19. 

fernandozhiminaicela
Фото: fernandozhiminaicela (Pixabay)

Компании также пожертвовали 1 миллион долларов для Фонда будущего Южной Африки семьи Оппенгеймеров, который был создан для поддержки малого и среднего бизнеса в период кризиса.
«Мы продолжаем определять дополнительные области для денежной поддержки и помощи в натуральной форме, которую мы можем предоставить по мере развития событий в мире - в виде наших дополнительных глобальных пожертвований для борьбы с COVID-19 и взносов в натуральной форме на сумму 25 миллионов долларов США на сегодняшний день во всех принимающих юрисдикциях в Южной Африке, Америке, Австралии и Великобритании, - сказал генеральный директор Anglo American Марк Кутифани (Mark Cutifani). - Мы все приветствуем героические и самоотверженные усилия многих людей - как в нашей компании, так и далеко за ее пределами - помогать другим во времена человеческого кризиса».
Он добавил, что совет директоров Anglo American и члены комитета по коллективному руководству согласились перевести 30% своих гонораров или окладов за три месяца на счет любых благотворительных организаций или фондов, связанных с COVID-19.
De Beers уже пожертвовала 2,5 миллиона долларов Ботсване и Намибии, чтобы содействовать этим двум южноафриканским странам в борьбе с кризисом COVID-19.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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