COVID-19: Anglo и De Beers делают дополнительные пожертвования в ЮАР

Компании также пожертвовали 1 миллион долларов для Фонда будущего Южной Африки семьи Оппенгеймеров, который был создан для поддержки малого и среднего бизнеса в период кризиса.«Мы продолжаем определять дополнительные области для денежной поддержки и помощи в натуральной форме, которую мы можем предоставить по мере развития событий в мире - в виде наших дополнительных глобальных пожертвований для борьбы с COVID-19 и взносов в натуральной форме на сумму 25 миллионов долларов США на сегодняшний день во всех принимающих юрисдикциях в Южной Африке, Америке, Австралии и Великобритании, - сказал генеральный директор Anglo American Марк Кутифани (Mark Cutifani). - Мы все приветствуем героические и самоотверженные усилия многих людей - как в нашей компании, так и далеко за ее пределами - помогать другим во времена человеческого кризиса».Он добавил, что совет директоров Anglo American и члены комитета по коллективному руководству согласились перевести 30% своих гонораров или окладов за три месяца на счет любых благотворительных организаций или фондов, связанных с COVID-19.De Beers уже пожертвовала 2,5 миллиона долларов Ботсване и Намибии, чтобы содействовать этим двум южноафриканским странам в борьбе с кризисом COVID-19.