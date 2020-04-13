Vast Resources привлекла 600 тыс. фунтов стерлингов в ожидании создания СП с зимбабвийской алмазной компанией

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Фото: May (Pixabay)



Компания, зарегистрированная на Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), заявила, что процесс создания совместного предприятия сообщества Чиадзва с Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) должен завершиться «в ближайшее время».

Компания, зарегистрированная на Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), заявила, что процесс создания совместного предприятия сообщества Чиадзва с Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) должен завершиться «в ближайшее время».

Сделка должна была быть заключена в начале прошлого месяца, однако правительство Зимбабве объявило о введении 21-дневного карантина для борьбы с пандемией Covid-19. Карантин начался 30 марта 2020 года.

Vast недавно создала компанию Katanga Mining совместно с сообществом Чиадзва - Chiadzwa Community Development Trust. Эта компания будет работать с Zimbabwe Consolidated Diamond Company для проведения операций по разработке алмазных месторождений.

Ранее Vast заявила, что компания готова начать работы, как только соглашение с ZCDC будет заключено.

Vast недавно пересмотрела соглашение с Botswana Diamonds, согласно которому та приобретет долю в 2,5% в денежных потоках, полученных от доли Vast в концессии Чиадзва. В свою очередь Botswana Diamonds обязуется предоставить техническую помощь по всем аспектам разведки, добычи, переработки и маркетинга произведенного алмазного сырья.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





Vast Resources привлекла 600 000 фунтов стерлингов до вычета расходов путем размещения 392,1 млн обыкновенных акций для поддержания своего оборотного капитала в свете ожидаемого завершения сделки по созданию совместного предприятия Chiadzwa Community Diamond Concession в Зимбабве.