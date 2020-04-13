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Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство...

Сегодня

Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

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Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи

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Luk Fook ориентируется на миллениалов, чтобы завоевать потребительский рынок

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Чтобы закрепиться на потребительском рынке ювелирных изделий, Luk Fook Holdings (International) Ltd эффективно продвигает доступные ювелирные изделия класса люкс среди молодых и технически подкованных покупателей в Китае, говорится в сообщении на jewellerynet.com.
Компания рассчитывает воспользоваться растущим потенциалом расходов молодого поколения в рамках трехлетнего корпоративного плана, сосредоточившись на управлении цепочками поставок, расширении рынка Китая и стратегическом росте.
Согласно сообщению, наряду с этой инициативой компания намерена развивать свой онлайн-бизнес и укреплять сотрудничество с платформами электронной коммерции в Китае. Она также рассматривает возможность внедрения высокоуровневой автоматизации и управления крупными данными в свои операции для повышения производительности и эффективности своей работы.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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