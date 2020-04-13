Luk Fook ориентируется на миллениалов, чтобы завоевать потребительский рынок

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Чтобы закрепиться на потребительском рынке ювелирных изделий, Luk Fook Holdings (International) Ltd эффективно продвигает доступные ювелирные изделия класса люкс среди молодых и технически подкованных покупателей в Китае, говорится в сообщении на jewellerynet.com.Компания рассчитывает воспользоваться растущим потенциалом расходов молодого поколения в рамках трехлетнего корпоративного плана, сосредоточившись на управлении цепочками поставок, расширении рынка Китая и стратегическом росте.Согласно сообщению, наряду с этой инициативой компания намерена развивать свой онлайн-бизнес и укреплять сотрудничество с платформами электронной коммерции в Китае. Она также рассматривает возможность внедрения высокоуровневой автоматизации и управления крупными данными в свои операции для повышения производительности и эффективности своей работы.